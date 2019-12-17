В администрации метро Киева, в котором накануне возникли проблемы в работе оплаты проезда из-за сбоя в результате перегрузки, заявили, что работают над устранением проблем. Об этом сообщает пресс-служба метро Киева.

"По предварительным данным из-за перегрузки вышел из строя оборудования подземки. В ближайшее время оператор системы е-билета КП "ГИВЦ" запустит резервную сеть. Конечно, мы не сможем изменить ваше вчерашнее испорченное настроение, но мы продолжим делать все, чтобы как можно быстрее отвозить вас в нужные вам места!" - говорится в опубликованном сообщении.

Специалисты метрополитена и КП "ГИВЦ" изучают случай и разрабатывают механизмы недопущения подобных сбоев в работе, чтобы "подобная #зрада больше не повторилась", - говорится в опубликованном сообщении.

Также метрополитеновцы опубликовали памятку, как действовать когда некорректно срабатывают средства оплаты:

1. некорректно сработала карточка е-билета (KyivSmartCard и Карточка киевлянина) - позвонить на горячую линию оператора КП "ГИВЦ" 044-366 55 55 или зайти на сайт оператора и воспользоваться телеграмм-ботом оператора, или обратиться на фб-страницу KyivSmardCard и оставить сообщения.

2. некорректно сработала или сломалась карточка метро - обратиться в сервисный центр. Они работают на станциях "Майдан Независимости", "Дорогожичи", "Дарница", "Политехнический институт", "Почайна" и "Крещатик" с 8:00 до 19:)0 без выходных. Техперерыв 12:00-12:30

3. некорректно сработала бесконтактная банковская карта - оставить информацию ЗДЕСЬ, указав первые и последние 4 цифры номера карты, владельца, станцию ​​и время, когда произошел случай. Отмечается, что специалисты метрополитена и КП "ГИВЦ" по своим направлениям прорабатывают каждое обращение.

Как сообщала "Страна", 16 декабря в системе оплаты проезда киевского метрополитена произошел очередной сбой. Из-за этого на ряде станций сформировались очереди.

Напомним, что вечером в киевском метро пассажиры не могли расплатиться за проезд ни с помощью банковских карт, ни с помощью карты киевлянина.