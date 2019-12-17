Правительство Российской Федерации расширило список санкций в отношении Украины. Так, правительство Медведева расширило ассортимент запрещенных к ввозу в страну товаров из Украины.

Список запрещенного к ввозу в РФ с Украины, пополнили, в частности, крахмал, глюкоза и фруктоза, медицинские пробки и трубки, грелки, спринцовки, радиаторы, части насосов и котлы центрального отопления.

Кроме того, по сообщению ТАСС, правительство РФ увеличило число граждан, которые подпадают под ограничительные меры.

Скриншот: документ правительства России

Ранее "Страна" писала, что Кабинет министров Украины подготовил новые санкции против предприятий так называемых в "ЛДНР".

Также мы рассказывали о том, что Евросоюз продлил еще на 6 месяцев экономические санкции против России.