Сейчас на улице Грушевского в Киеве под зданием Верховной Рады Украины, где с утра продолжаются протесты националистов против земельной реформы, ситуация стала относительно спокойной. Об этом сообщает корреспондент "Страны" с места событий.

По словам полиции, изначально протестующие согласовали сцену и две большие белые палатки напротив парламента. Ситуация начала накаляться, после того, как активисты принесли еще армейский палатки и начали рушить асфальт перфоратором на Грушевского.

Как сообщили правоохранители, всего в ходе протестов были задержаны около трех десятков человек. Их привезли в райотдел на улицу Московскую. Также сообщается, что среди полицейских 10 человек получили травмы.

Фото: Страна.ua

Ранее сообщалось, что на митинге под Радой заявили о "евреях, которые лезут в нашу власть".

Также мы писали, что полицейские под Радой разбирают палатки, установленные противниками рынка земли. Идут задержания активистов.