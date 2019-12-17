В следственном изоляторе в Кропивницкого вчера вспыхнул бунт и сегодня под контролем заключенных находятся уже два корпуса учреждения. Об этом сообщил в соцсети экс-глава Государственной пенитенциарной службы Украины Сергей Старенький.

По его словам, все началось с того, что один из заключенных напал на женщину-психолога и избил ее. После этого он начал призывать других заключенных его поддержать.

"Те вышли из камер и совершили неповиновение и беспорядок… Поступает информация, что бунт продолжается. Под контролем заключенных сегодня утром два корпуса. Ключи у сотрудников забрали. Ситуация, неуправляемая администрацией", - написал Старенький.

Затем он опубликовал видео, где пояснил, что из СИЗО без ведома руководства пенитенциарного учреждения правоохранители решили вывезти основного заключенного-смотрящего, который был против такого переезда.

Ранее "Страна" писала о том, что министр юстиции рассказал, как будут работать частные тюрьмы в Украине.

Также мы сообщали, что в тюрьмах Польши сидят 800 украинцев.