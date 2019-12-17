Бывший начальник Главного следственного управления Генеральной прокуратуры Украины Игорь Щербина заявил, что дело о вымогательстве взятки с застройщика, по которому он проходит, было открыто, чтобы облегчить принятие закона, по которому уволили экс-главу ГБР Трубу. Об этом Щербина заявил в интервью "Стране" после сегодняшнего заседания Высшего антикоррупционного суда. На нем Щербине и его адвокатам отказали в уменьшении суммы залога.

Впрочем, залог в 2 млн 130 тысяч гривен все равно уже внесен и сейчас Щербина находится на свободе.

– Кто внес за вас залог?

– Это секрет. Это не имеет отношения к делу.

– Для вас нашли электронный браслет?

– Да, конечно.

– Как вы считаете, почему голосование за законопроект №2116, который предусматривает досрочное прекращение полномочий главы ГБР Романа Трубы, совпало с вашим задержанием?

– Потому что, я думаю, это все была часть обеспечения нужного голосования за этот закон. Часть истории по тому, чтобы сбить Романа Трубу с его должности.

– Президент Владимир Зеленский назвал вас "правой рукой" руководителя ГБР Рома Трубы. Это так? Как часто вы контактируете с Романом Трубой?

– Я с Трубой работал ещё в Генеральной прокуратуре, после этого он работал в моей юридической компании. И на стадии становления ГБР я действительно помогал ему. Все должности в ГБР – конкурсные, и первые пару месяцев у него никого не было. Он взял некоторых юристов из нашей компании, которые помогали ему. В том числе и я помогал. Бланки изготовить, подготовить нормативно-правовые акты и т.д. Но это был ещё в 2017 году. Последние полгода я с ним не общаюсь. Шестого октября я поздравил его по телефону с днём рождения и все. Так что рассказы о том, что я с ним согласовывал какие-то действия – это все вымысел НАБУ.

– Во время обысков в юридической компании "Сектор Права" были изъяты копии многочисленных документов, касающихся расследований ГБР. Как эти документы оказались в офисе компании?

– В офисе были изъяты образцы бланков! Которые я заказывал в типографии ещё в 2017 году. И протоколы встречи с миссией ОБСЕ и американцами, которые также проводились в 2017 году. Никаких справок, которые бы касались действующих уголовных дел, изъято не было. А так там много документов ещё со времён моей работы в Генпрокуратуре и документы, которые приносили люди на юридические консультации. Они не имеют отношения к ГБР.

– Уголовное производство, в котором вы являетесь подозреваемым, начинается с имени Эмиль Арутюнян, которого связывают с Александром Петровским (известным также по прозвищу Нарик). По версии следствия, Арутюнян предложил Сергею Кучеру, руководителю компании "Эдельбург Девелопмент", решить вопрос с закрытием уголовных дел в ГБР. Вы знакомы с Эмилем Арутутяном? Какая его роль в вашем уголовном деле?

– Я понятия не имею, кто это такой. Абсолютно. Ни в жизни его не видел, ни по телефону не общался. Как и не знаю я заявителя и других участников производства.

– Второй подозреваемый, Валентин Шевченко, по некоторой информации, связан с Арутюняном. Как вы познакомились с Шевченко? Кто вас познакомил?

– Этого человека я видел три раза в жизни и ни разу не общался с ним с глазу на глаз. Его привели ко мне, поскольку он просил консультации, связанной со строительством. Он занимается подготовкой документов на введение на эксплуатацию жилых домов. Он просил моего совета. Также он спрашивал, могу ли я ему помочь: он шёл на конкурс, на какую-то должность в Государственную архитектурно-строительную инспекцию Украины. Я же сказал, что никак ему помочь с этим не смогу и это со мной никак не связано. Но, видимо, в силу молодости или чего-то другого, в тех записях, которые есть у следствия, он почему-то утверждает, что я знаком и с Чумаком (главным военным прокурором - Ред.), и со Смирновым (заместителем главы Офиса президента - Ред.). Но я этих людей не знаю и с ними не общаюсь. Возможно, он так хотел самоутвердиться.

– А в чем, по-вашему, мотив Шевченко?

– Не знаю. Может, так хотел клиентов себе завлечь. У меня даже номера его нет. Откуда я знаю?

– А кто его к вам привёл?

– Я не помню. Это было в конце лета. Но в беседах он не упоминал Арутуняна.

– По вашей версии, как вы оказались замешаны в этой истории?

– Я считаю, что это чистой воды провокация. Решили, что таким образом будет легче уволить Трубу, или повлиять на него как-то. Вот и вся причина – наши с ним когда-то дружеские отношения.

Ранее "Страна" рассказывала фабулу дела Щербины. В начале сентября прокурор встречался с представителем девелоперской компании "Edelburg Development" и заверил собеседника, что якобы может закрыть дело против фирмы, повлияв на директора ГБР Романа Трубу за взятку в 140 тысяч долларов США.

Также мы писали, что экс-прокурор Щербина вышел на свободу под залог в более чем 2 миллиона.