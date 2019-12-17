25-летний уроженец России, по версию следствия, причастен к покушению на депутата Киевского областного совета Вячеслава Соболева, во время которого погиб его трехлетний сын. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Киева.

"Прокуратуре города Киева...удалось установить, кто, по версии следствия, организовал заказное убийство городского депутата в центре Киева, в результате которого погиб 3-летний мальчик. Причастным к организации преступления следствие считает 25-летнего уроженца Российской Федерации, привлекшего в качестве исполнителя 20-летнего бывшего бойца АТО, который имел опыт участия в боевых действиях, в том числе в качестве снайпера, и с которым он познакомился в зоне проведения ООС на территории Донецкой области", - говорится в сообщении пресс-служююбы.

По версии прокуратуры, уроженец России, встретился с бойцом в одном из ТРЦ столицы и предложил исполнителю совершить убийство депутата за 40 тысяч долларов США.

"Для реализации плана организатор предоставил стрелку информацию о потерпевшем, образе его жизни, адресе проживания, работы и т.д., а также обеспечил его огнестрельным оружием, транспортным средством и профинансировал другие расходы, в том числе аренду гаража для хранения орудия убийства. Свои инструкции по организации преступления мужчина оказывал исполнителю в мессенджере Telegram, а сам накануне совершения преступления выехал за пределы Украины для обеспечения алиби" - заявили в прокуратуре.

В это время киллер с соучастником самостоятельно определил место для убийства - на площадке у ресторана в центре Киева, а вечером 1 декабря киллер выстрелит, смертельно ранив мальчика.

На основании собранных в ходе следствия доказательств прокуратура города Киева согласовал сообщение о подозрении 25-летнему уроженцу Российской Федерации в организации заказного убийства по ч. 2 ст. 15 п.11,12 ч.2 ст.115 УК Украины.

В прокуратуре добавили, что сейчас решается вопрос об объявлении его в международный розыск. Работа по установлению заказчика преступления продолжается.

Напомним, что 1 декабря автомобиль депутата Вячеслава Соболева расстреляли, в результате чего погиб его трехлетний сын. Позже полиция задержала двух подозреваемых, которые оказались бывшими АТО-шниками.