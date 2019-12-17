Во вторник, 17 декабря, в десяти областях Украины: Херсонской, Полтавской, Харьковской, Одесской, Кировоградской, Черкасской, Житомирской, Хмельницкой, Ивано-Франковской, Львовской областях, а также в Киеве проходят акции против снятия моратория на продажу земли в Украине рынка земель. Протестующие перекрыли дороги. Об этом сообщает Всеукраинская Аграрная Рада.

Протестующие перекрыли дороги в областях, где проходит акция. Основное их требование - провести земельную реформу "в интересах всех украинцев, а не только олигархов".

Также они призывают запретить продажу земли сельхозназначения иностранцам и кардинально уменьшить ее концентрацию в одних руках - до 5 тыс. га.

"Предложенный к принятию во втором чтении законопроект №2178-10 позволяет концентрировать в одних руках сверхбольшие массивы земли - до 210 тыс. га, что выгодно только агрохолдингам", - заявляют организаторы акции.

Ранее "Страна" писала, что под Верховной Радой, где проходят митинги против продажи земли и нового Трудового кодекса, начались столкновения во время сноса палаток полицией.

Также мы писали, что отец Зеленского раскритиковал норму законопроекта о продаже земли.