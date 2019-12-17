Экс-нардепу 8-го созыва сообщили о подозрении в злоупотреблении властью из-за незаконного получения компенсации на оплату жилья в Киеве. Об этом сообщается на сайте НАБУ.

"17 декабря 2019 года детективы Национального бюро по согласованию прокуроров САП сообщили народному депутату Украины VIII созыва о подозрении в незаконном получении 738,74 тыс. грн компенсации из государственного бюджета за оплату жилья путем злоупотребления служебным положением. Действия лица квалифицированы по ч.2 ст.364 Уголовного кодекса Украины", - говорится в сообщении.

По данным следствия, в течение декабря 2014 – октября 2018 годов экс-нардеп незаконно получил из государственного бюджета компенсацию затрат на аренду номера в гостинице "Киев" в сумме 738,74 тысяч гривен якобы за то, что не имел собственного жилья в столице.

Позже детективы установили, что на самом деле собственное жилье в столице у народного депутата было и он сознательно скрыл этот факт.

Отметим, что в НАБУ имени подозреваемого не называют. Санкция статьи предусматривает от трех до шести лет заключения с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет, со штрафом от 500 до 1000 необлагаемых минимумов доходов граждан.

Ранее появилась информация о том, что первый вице-спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук (фракция "Слуга народа") арендовал квартиру у своей тещи и получает компенсацию из бюджета "за жилье иногородним. Позже Рада опубликовала документ, согласно которому нардеп вернул выплаченные ему 39,6 тысяч гривен компенсации за аренду жилья в сентябре-октябре.

Также "Страна" писала о том, что государство оплачивало жилье 120 нардепам-миллионерам.