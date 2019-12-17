В понедельник, 16 декабря, во Франции оштрафовали на 5 млн евро американское финансовое агентство Bloomberg, за распространение заведомо ложной информации. Об этом сообщает l'express L'Еntreprise.

Обвинения агентству выдвинула компания Vinci еще 22 ноября 2016 года. Ранее в Bloomberg опубликовали пресс-релиза о возможных серьезных нарушениях в этой компании на грани банкротства. Однако, данный пресс-релиз оказался фальшивым.

Французская комиссия по санкциям AMF подсчитала, что акции Vinci упали в цене на 18,28%. Установлено, что правила и кодексы, регулирующие деятельность журналиста, не были соблюдены компанией Bloomberg.

Однако сразу после получения решения в агентстве заявили, что будут подавать на апелляцию.

"Мы сожалеем об решении, принятом сегодня Комиссией по санкциям AMF, которая игнорирует жизненно важную роль, которую пресса играет в демократическом обществе", - отметили в агентстве.

Фальшивый пресс-релиз был размещен на сайте, очень похожем на настоящий сайт компании. Однако в адресной строке вместо vinci.com был адрес Vinci.group. В нем даже содержалась подпись настоящего менеджера по связям с прессой с фальшивым номером телефона.

Как сообщала "Страна", министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан призвал к диалогу с Россией ради европейской безопасности. По его словам, необходимо открывать двери для контакта, в то же время не забывая про трудности.

Напомним, что президент США Дональд Трамп обрушился с резкой критикой на ряд американских масс-медиа. Он в очередной раз не только обвинил прессу и ТВ в фабрикации фейковых новостей, но и прямо назвал их врагами народа.