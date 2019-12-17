Министр юстиции Денис Малюська, который опроверг информацию о своей отставке, заявил о пенсии, полученной в США. Об этом он рассказал в прямом эфире политического ток-шоу "Свобода слова" на ICTV.

"Я получил недавно свою пенсию в США. Мне посчитали больше миллиона гривен. Мне на год хватит", – сказал министр.

Он также добавил, что вопрос заработной платы не настолько критичен, как об этом написали СМИ.

О зарплате в США Малюська говорит на 1:40. Видео youtube.com

Ранее в СМИ была обнародована информация, что министр экономики и министр юстиции якобы подали в отставку из-за низких зарплат.

Напомним, что министр Малюська выложил фото своих ботинок на фоне слухов об отставке.

Кстати, до этого Малюська намекал, что может уволиться, если ему не поднимут зарплату до 80 тысяч в месяц.