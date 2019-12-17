С устроенной трибуны под зданием Верховной Рады, где проходит акция протестов националистов против продажи земли, звучали антисемитские высказывания. Об этом сообщает Telegram-канал "Политика Страны".

Как сообщается, один за активистов-противников земельной реформы заявил, что евреи не должны править в Украине.

"Титульная нация должна править в стране. Украинцы должны править в Украине, а не иностранцы. Только украинцы наведут порядок. Я не против евреев. Я против тех евреев, которые лезут в нашу власть. Это наша украинская земля и мы ее хозяева. Слава Украине! Мы победим!" - прокричал националист.

Перед этим сообщалось, что под Верховной Радой правоохранители разобрали палатки, ранее установленные протестующими против открытия рынка земли в Украине. Также начались задержания активистов. Нацкорпус начал бросать в полицию камни и бутылки.

До этого во время митинга против продажи земли и нового трудового кодекса Гончарука, активисты устроили драку. Был распылен перцовый газ. Известно о нескольких пострадавших, включая сотрудников полиции.