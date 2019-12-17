Завтра, 18 декабря, в Украине ожидается очень теплая погода, при этом к концу недели некоторые регионы накроют осадки. Об этом на своей странице в Facebook сообщила синоптик Наталья Диденко.

По ее словам, в большинстве областей температура воздуха в течение дня будет достигать +7... +13, а на западе и юге до +10... +15 градусов.

"Похоже, что завтра окончательно проснутся все медведи, сурки и кто там еще засыпает на зиму. При таком тепле, какие там дожди. Лишь или солнце, или теплые облака. То есть, осадков завтра не предвидится", – написала она.

Как отметила синоптик, антициклон Urte из районов Черного моря и Турции отгонит все дожди и снега с территории нашей страны. А юго-западный ветер будет или небольшим, или максимум умеренным. "В Киеве завтра планируется пик прогулов среди студентов, школьников и практически всех слоев занятых граждан, офисных и не офисных. Разве можно будет сидеть в помещении, когда на улице будет +12 градусов?" – пошутила Диденко, рассказывая о синоптической ситуации 18 декабря в столице.

Она прогнозирует, что до конца недели в Украине будет держаться теплая и сухая погода, а дожди появятся ближе к выходным.

Фото: facebook.com/tala.didenko

Напомним, что сегодня в Украину пришло аномальное тепло.

Также мы писали о том, что в ближайшие дни декабря в Украине ждут весеннее тепло.