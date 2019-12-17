Причиной проведения внеочередного заседания аграрного комитета станет неготовность к рассмотрению законопроекта №2178-10 "Об обороте земель сельскохозяйственного назначения". Об этом заявил народный депутат фракции "Батькивщина" Сергей Соболев, предает "Интерфакс-Украина".

"Этот закон не готов, ни одна статья еще не рассмотрена, даже не начали, не приступили еще к рассмотрению статей законопроекта. Именно сейчас этот вопрос и будет обсуждаться на комитете с председателем, главами фракций", - заявил Соболев в кулуарах парламента журналистам.

По его словам, заседание аграрного комитета будет закрытым и журналисты не смогут на нем присутствовать.

Также мы сообщали, что в поддержанном Аграрным комитетом законопроекте рынок земли для иностранцев открывается с 2024 года.