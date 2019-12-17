В результате столкновений участников протестов и правоохранителей под Верховной Радой пострадал один из протестующих. Стычки продолжаются, "Страна" сделала фоторепортаж.

По данным корреспондента агентства "Интерфакс-Украина", мужчину увезла карета "Скорой помощи".

Как сообщала "Страна", на митингах под Радой, около 12:00, началась драка, во время которой распылили перцовый газ на улице Грушевского - около гостиницы "Киев". Там дрались члены нацкорпуса с сотрудниками правоохранительных органов.

Протестующие попытались занести палатки и другие устройства, которые хотели применять во время протеста возле ВР. Полицейские этого сделать не позволили. Сначала здесь произошла словесная перепалка, после чего в ход пошли кулаки и перцовый газ.

Мы ведем прямой репортаж о происходящем у здания Верховной Рады.