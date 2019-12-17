Глава Комитета Верховной Рады по вопросам внешней политики Богдан Яременко, который является депутатом от партии "Слуги народа", объяснил, что Севастополь планируют лишить особого статуса, так как в нем нет необходимости. Яременко добавил, что делать это будут после его деоккупации.

Об этом депутат написал на своей странице Facebook.

"В условиях оккупации части территории Украины следует быть осмотрительным. Какие-либо решения должны быть объяснены. Переговорив с председателем профильного комитета Андреем Клочко, мы договорились при подготовке законопроекта ко второму чтению внести поправку в переходные положения, которая определит, что изменение статуса города Севастополь состоится после его (города Севастополь - Ред.) деоккупации" - объяснил депутат.

По мнению Яременко, для особого статуса Севастополя "нет другой причины кроме той, что это "город русской славы"... а именно - главная база Черноморского флота РФ". А в момент выхода РФ из договоров о базировании Черноморского флота в Крыму этот аргумент окончательно потерял для Украины любое значение.

Аргументы, касающиеся экономики или администрирования и управления городом, он назвал "крайне неубедительными". Поэтому, по словам Яременко, вопрос статуса Севастополя в законопроекте 2598 должен быть рассмотрен.

Скриншот: Facebook/Богдан Яременко

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