"Это город русской славы". "Слуга народа" Яременко объяснил, почему в Конституции хотят отменить спецстатус Севастополя
Глава Комитета Верховной Рады по вопросам внешней политики Богдан Яременко, который является депутатом от партии "Слуги народа", объяснил, что Севастополь планируют лишить особого статуса, так как в нем нет необходимости. Яременко добавил, что делать это будут после его деоккупации.
Об этом депутат написал на своей странице Facebook.
"В условиях оккупации части территории Украины следует быть осмотрительным. Какие-либо решения должны быть объяснены. Переговорив с председателем профильного комитета Андреем Клочко, мы договорились при подготовке законопроекта ко второму чтению внести поправку в переходные положения, которая определит, что изменение статуса города Севастополь состоится после его (города Севастополь - Ред.) деоккупации" - объяснил депутат.
По мнению Яременко, для особого статуса Севастополя "нет другой причины кроме той, что это "город русской славы"... а именно - главная база Черноморского флота РФ". А в момент выхода РФ из договоров о базировании Черноморского флота в Крыму этот аргумент окончательно потерял для Украины любое значение.
Аргументы, касающиеся экономики или администрирования и управления городом, он назвал "крайне неубедительными". Поэтому, по словам Яременко, вопрос статуса Севастополя в законопроекте 2598 должен быть рассмотрен.
Скриншот: Facebook/Богдан Яременко
Ранее "Страна" сообщала, что в Кремле порекомендовали Зеленскому жать руку Путину и не поднимать вопрос о Крыме.
Кроме того, мы рассказывали, что Зеленский пообещал нормальную работу и жилье беженцам с Донбасса и Крыма.