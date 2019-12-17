Во вторник, 17 декабря, под Верховной Радой, где проходят митинги против продажи земли и нового Трудового кодекса, начались столкновения во время сноса палаток полицией.

Возле гостиницы "Киев" активизировались силовики. Они точечно выводят людей из толпы с руками за спиной - видимо, задерживают. Одного мужчину увезла скорая. До кареты его донесли на носилках. Какие травмы он получил - непонятно.

Глава Нацкорпуса Андрей Билецкий подошел к кордону силовиков. Разговаривают.

Чуть позже начались столкновения.

Фото из Facebook Елены Скидан

В соцсетях в это время публикуют фото столкновений. Как видно на кадрах, слезоточивый газ против силовиков применили представители Нацкорпуса.

Фото из Facebook Елены Скидан

Ситуация накаляется.

Фото: Андрея Павловского

Андрей Билецкий продолжает общаться с силовиками. Он говорит, что акция протеста будет бессрочной - до тех пор, пока законопроект о продаже земли не будет снят с повестки (предварительно известно, что за него хотят голосовать в этот четверг, - Ред.)

Также появилось видео столкновений в центре Киева.

Напомним, что под Радой митингуют против продажи земли и нового Трудового кодекса. Сегодня в центре Киева проходит несколько акций протеста. Главная из них - против продажи земли. Также под парламентом собрались противники нового Трудового кодекса, который облегчает увольнение сотрудников и увеличивает рабочий день.

Также помимо проходит акция организации "АвтоЕвроСила", которая требует упростить систему растаможивания автомобилей на "еврономерах".

Сегодня на митингах, около 12:00, началась драка, во время которой распылили перцовый газ на улице Грушевского - около гостиницы "Киев". Там дрались Нацкорпус, протестующий против открытия рынка земли, и полиция.

Протестующие попытались занести палатки и другие устройства, которые хотели применять во время протеста возле ВР. Полицейские этого сделать не позволили. Сначала здесь произошла словесная перепалка, после чего в ход пошли кулаки и перцовый газ.

Пострадавшего полицейского с красным лицом и слезами на глазах вывели под руки. Как сообщает пресс-служба Нацполиции, под Радой пострадали двое силовиков. Они госпитализированы.