Окружной административный суд Киева (ОАСК) обязал Генпрокуратуру выплатить экс-прокурору Константину Кулику 1 миллион 149 тысяч гривен невыплаченной заработной платы. Об этом сообщается на сайте ОАСК.

Судом установлено, что военного прокурора военной прокуратуры сил антитеррористической операции Константина Кулика в апреле 2017 уволили с военной службы в запас. Отдел работы с кадрами в семидневный срок после получения приказа об увольнении Кулика не ​​направил в военный комиссариат экземпляр его личного дела с целью взятия последнего на воинский учет.

"В частности, судом установлено, что размер единовременного пособия в размере 50 процентов месячного денежного обеспечения за каждый календарный год службы, который должен быть выплачен истцу, составил 468 217, 80 грн.

А поскольку время задержки выплаты ГПУ такой суммы, по состоянию на момент принятия судебного решения, составлял 663 рабочих дня, то суд на основании требований 117 КЗоТ Украины, обязал ответчика выплатить Кулику К. его средний заработок за все время задержки в размере 1 149 734, 82 грн", - говорится в сообщении.

Ранее "Страна" писала о том, что уволенный прокурор Кулик оформляется на работу в СБУ.

Также мы сообщали, что прокурор Кулик пристроил целый этаж в элитном ЖК в центре Киева.