Под Верховной Радой правоохранители разобрали палатки, ранее установленные протестующими против открытия рынка земли в Украине. Также начались задержания активистов. Нацкорпус бросает в полицию камни и бутылки.

Сейчас под Радой продолжаются столкновения. Полиция оттеснила протестующих от Рады.

Напомним, под зданием Верховной Рады в центре Киева во вторник утром начались одновременно четыре акции протеста. В частности, помимо протеста против открытия рынка земли проходит акция организации "АвтоЕвроСила", которая требует упростить систему растаможивания автомобилей на "еврономерах", протестуют противники законопроекта №0931, которым предусматривается приведение к европейским стандартам законодательства в сфере противодействия дискриминации, а также члены Федерации профсоюзов Украины, поддерживающие законопроекты Трудового кодекса Украины №2410, Кодекса Украины о труде №2410-1.

Позже во время митинга против продажи земли и нового трудового кодекса Гончарука, началась драка. Был распылен перцовый газ. Уже известно о пострадавших, в том числе полицейских.

Как сообщили в пресс-службе полиции Киева, во время драки с националистами под Радой пострадали двое полицейских. Одного протестующего задержали.