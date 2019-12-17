Во вторник, 17 декабря, во время заседания Верховной Рады председатель Дмитрий Разумков заявил о досрочном закрытии утреннего пленарного заседания парламента, а также анонсировал проведение внеочередного заседания аграрного комитета. Об этом сообщает корреспондент "Страны".

"Прошу председателя и членов комитета собраться… На это заседание приглашаются первый заместитель и заместитель председателя Верховной Рады, приглашаются руководство фракций, главы или сопредседатели без дополнительных коллег… Это организационный вопрос. В связи с этим я предлагаю закрыть утреннее заседание Верховной Рады досрочно – на полчаса раньше", - сказал Разумков.

По его словам, сейчас на внеочередном заседании аграрного комитета будут рассмотрены организационные вопросы. Как напомнил спикер, вечернее пленарное заседание начнется в 16:00.

Как сообщает корреспондент "Страны", в данный момент из здания Верховной Рады никого не выпускают из-за протестов.

Напомним, под Верховной Радой во время митинга против продажи земли и нового трудового кодекса Гончарука, началась драка. Был распылен перцовый газ. Уже известно о пострадавших, в том числе полицейских.

Также мы писали, что противники продажи земли собрались под Верховной Радой 17 декабря и устроили флешмоб. Они заявляют, что продан участок дороги с пешеходным переходом.