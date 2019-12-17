Результаты экспертиз по делу о гибели депутата Верховной Рады Дмитрия Тымчука ("Народный фронт") засекречены прокуратурой. Об этом сообщают "Украинские новости" со ссылкой на ответ ГПУ и прокуратуры Киева на информационный запрос.

"Запрашиваемая информация может быть получена только в определенном Уголовным процессуальным кодексом порядке", - сказано в ответе.

Оба ведомства сослались на статью 222 УПК, согласно которой сведения досудебного расследования могут быть разглашены с разрешения следователя или прокурора и в том объеме, в котором они считают возможным.

При этом прокуратура Киева порекомендовала обратиться с заявлением в отдел надзора по соблюдению законов при расследовании преступлений против жизни, который ведет процессуальное руководство в данном деле.

Напомним, нардепа нашли мертвым 19 июня. По словам гражданской жены, депутат в последнее время злоупотреблял спиртными напитками. В день гибели утром он якобы начал употреблять алкоголь, отказался ехать на работу, был в депрессии. После гибели Тымчука его однопартиец Антон Геращенко писал, что нардеп застрелился при чистке наградного оружия. Во фракции "Народный фронт" также не исключали, что народного избранника убили.

Отметим, что полиция также сразу засекретила ход расследования дела о гибели депутата Верховной Рады Дмитрия Тымчука.