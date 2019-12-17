Верховная Рада Украины на заседании во вторник, 17 декабря, не будет рассматривать законопроект №0931 о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины (относительно гармонизации законодательства в сфере предотвращения и противодействия дискриминации с правом Европейского Союза), против которого выступили верующие. Об этом на своей странице в Facebook рассказал политик Александр Турчинов.

Скриншот: Facebook/Олександр Турчинов

Законопроект № 0931 предусматривает наказание за "дискриминацию" в виде наложения штрафов в размере от 3400 до 11900 гривен за нарушение законодательства в сфере предотвращения и противодействия дискриминации. По мнению религиозных деятелей Рада готовилась этим законом ввести штрафы за критику ЛГБТ. Однако, верующим удалось добиться снятия законопроекта с рассмотрения, о чем и рассказал Турчинов.

"Совместными усилиями мы добились снятия с повестки дня законопроект 0931, в котором нивелируются основополагающие права человека на свободу мысли и слова, на свободное выражение своих взглядов и убеждений, свободу мировоззрения и вероисповедания. Но борьба за христианский путь развития Украины, настоящих неизменные ценности продолжается. Объединим усилия" - написал политик.

Фото: Facebook/Олександр Турчинов

Мы рассказывали о том, что Всеукраинский Совет Церквей и религиозных организаций предлагал поправку к закону, которая была бы компромиссной для верующих. Однако, комитет Верховной Рады отклонил ее.

"Не являются дискриминацией действие или бездействие лица и/или группы лиц при реализации своих прав на свободу мысли и слова, на свободное выражение своих взглядов и убеждений, свободу мировоззрения и вероисповедания", - гласил текст предложенной поправки.

О том, что на самом деле представляет из себя предложенный законопроект, можно прочитать в материале "Страны".