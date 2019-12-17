Сегодня, 17 декабря, донецкий Шахтер начал продажу билетов на матч 1/16 Лиги Европы против португальской Бенфики. Домашний поединок стадии плей-офф пройдет 20 февраля 2020 года в Харькове, на ОСК "Металлист".

Пока продажа билетов идет в сети. Цена на них стартует от 50 гривен. Заветные тикеты уже можно приобрести:

- онлайн на shakhtar.com;

- в мобильном приложении FC Shakhtar (Google Play и App Store);



- на сайтах-партнерах клуба internet-bilet.ua, karabas.com, bilet.privatbank.ua, tickethunt.net, esport.in.ua и ticketsbox.com (в этом случае билеты надо распечатать самостоятельно и взять с собой на стадион).



В свободной продаже в кассах ОСК "Металлист" билеты появятся 13 января 2020 года, уточнили в пресс-службе Шахтера.



Ранее "Страна" сообщала, что Коноплянка прозрачно намекнул, какие задачи стоят перед Шахтером в Лиге Европы.