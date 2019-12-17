Новые газовые переговоры между Украиной, Россией и Еврокомиссией на политическом уровне намечены в Брюсселе на четверг, 19 декабря. Об этом говорится в твиттер-микроблоге вице-президента Еврокомиссии Мароша Шефчовича. Ранее мы разбирались, почему провалились предыдущие.

"С нетерпением ожидаем следующего раунда трехсторонних переговоров по газу на политическом уровне в этот четверг, 19 декабря. Пришло время послать положительный мессидж (сигнал - Ред.) рынкам и потребителям", - говорится в опубликованном сообщении.

Уже через две недели, 31 декабря 2019 года истекает срок действия контракта на транзит газа через территорию Украины из России. Премьер Гончарук допускает возможность "газовой войны" во время продолжения переговоров с Российской Федерацией о транзите газа после 1 января 2020 года.

"Украина будет договариваться о газе дальше, возможно, просто, возможно, с "газовой войной". Но мы полностью готовы к этому: наши хранилища наполнены, нашу логику поддерживают ЕС и решение Стокгольмского арбитража, а "Северный поток-2" - недостроен", - заявил он.

Фото: twitter.com/marossefcovic

Как сообщала "Страна", в "Нафтогазе" назвали цену на газ, которую потребители в Украине могут зафиксировать до мая. "О своем желании платить по ежемесячной цене вам необходимо сообщить нам до 24 декабря 2019 года", - отметили в компании, пояснив, что это можно сделать через личный кабинет на сайте компании или посетив ближайший Центр обслуживания клиентов с паспортом.

Напомним, что в "Нафтогазе" решили, какой будет цена на газ для населения Украины в январе.