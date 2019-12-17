"Оппозиционная платформа - За жизнь" направила в НАБУ заявление о коррупционном сговоре Барака Обамы, Петра Порошенко и Джо Байдена в разграблении госбюджета Украины после соответствующей публикации адвоката Трампа Руди Джулиани.

Об этом сообщил депутат ОПЗЖ Ренат Кузьмин в Facebook.

Фото: Facebook/Ренат Кузьмин

"Теперь уголовно-правовую оценку коррупционным действиям этой совсем не святой троицы должны дать следователи и прокуроры", - написал он.

По его словам, правоохранители должны дать правовую оценку событиям 2014 года в Украине, в том числе организацию антиконституционного захвата власти в Киеве группой заговорщиков, установить их истинные мотивы, размер причинённого их действиями ущерба.

"И, если заявления Джулиани найдут своё подтверждение в ходе следствия, то украинскому народу и международной общественности может быть представлена новая версия событий на Майдане и роли руководства США в этих событиях, в корне отличающаяся от официальной", - пишет депутат.

Скриншот: Facebook/Ренат Кузьмин

По словам Кузьмина, его смущает, что расследованием коррупции Обамы, Порошенко и Байдена будет заниматься глава НАБУ Сытник, который также был признан судом коррупционером. "Тот самый Сытник, которого обвиняют во вмешательстве в американские выборы в интересах демократической партии США... В общем, продолжение следует...", - подытожил Кузьмин.

Ранее сообщалось, что Джулиани начал публиковать разоблачения после поездки в Украину.