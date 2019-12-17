Высший антикоррупционный суд Украины отказал бывшему начальнику Главного следственного управления Генеральной прокуратуры Украины Игорю Щербине, который проходит по делу о вымогательстве взятки с застройщика, в апелляции на меру пресечения. Суд постановил оставить решение антикоррупционного суда без изменений.

Адвокаты требовали или понизить сумму залога при аресте (сейчас залог составляет 2 млн 130 тыс грн. - Ред.) или же избрать меру пресечения в виде личного обязательства.

"Законом установлены суммы залога за определённые деяния. Только в отдельных случая суд может установить суму выше. У нас же абсолютно рядовой случай и сумма залога должна быть соответствующей", - рассказал "Стране" адвокат Щербины Александр Панченко.

Фото: Страна

Ранее "Страна" рассказывала фабулу дела Щербины. В начале сентября прокурор встречался с представителем девелоперской компании "Edelburg Development" и заверил собеседника, что якобы может закрыть дело против фирмы, повлияв на директора ГБР Романа Трубу за взятку в 140 тысяч долларов США.

Также мы писали, что экс-прокурор Щербина вышел на свободу под залог в более чем 2 миллиона.