Во вторник, 17 декабря, представители "Батькивщины" заблокировали трибуну Рады. По земельному вопросу. Тем временем, рассмотрение вопроса об окончательном снятии депутатской неприкосновенности затягивается. Об это сообщает телеграм-канал Политика страны.

В парламенте Украины обсуждается вариант продления моратория на куплю-продажу земли до 1 января 2021 года, если не успеют принять закон о рынке земли.

Но окончательное решение по этому поводу в "Слуге народа" ещё не принято.

Как сообщала "Страна", под Верховной Радой во время митинга против продажи земли и нового трудового кодекса Гончарука, началась драка. Был распылен перцовый газ. Уже известно о пострадавших, в том числе полицейских.

Напомним, что противники продажи земли собрались под Верховной Радой 17 декабря и устроили флешмоб. Они заявляют, что продан участок дороги с пешеходным переходом.

"Эта земля продана. Нет продаже земли", - говорят активисты в громкоговоритель. Пытаясь таким образом показать, что будет после того, как Украина позволит продажу сельскохозяйственной земли в Украине.