Во время столкновений правоохранителей с националистами, которые участвуют в акции протеста против открытия рынка земли под зданием парламента, двое полицейских получили телесные повреждения. Об этом сообщает пресс-служба полиции Киева.

Как сообщили правоохранители, причиной конфликта стала попытка части протестующих установить палатку на проезжей части на улице Грушевского.

"Правоохранители остановили граждан и начали проводить с ними профилактическую беседу с целью недопущения совершения правонарушений, но митингующие начали с полицейскими потасовку, которая переросла в драку. По предварительным данным, в результате конфликтной ситуации телесные повреждения получили двое полицейских. Их доставили в больницу для оказания медицинской помощи", - указывается в сообщении.

Также пресс-служба сообщила о задержании одного из активных участников столкновения по подозрению в совершении противоправных действий.

Как сообщалось, до этого словесная перепалка переросла в драку между полицией и националистами с применением специальных средств, зеленки, перцового газа, деревянных палок и пиротехники. От стычек пострадало также здание гостиницы "Киев".

Под зданием Верховной Рады в центре Киева во вторник утром происходят одновременно четыре акции протеста. В частности, помимо протеста против открытия рынка земли проходит акция организации "АвтоЕвроСила", которая требует упростить систему растаможивания автомобилей на "еврономерах", протестуют противники законопроекта №0931, которым предусматривается приведение к европейским стандартам законодательства в сфере противодействия дискриминации, а также члены Федерации профсоюзов Украины, поддерживающие законопроекты Трудового кодекса Украины №2410, Кодекса Украины о труде №2410-1.

Также мы писали, что под Верховной Радой готовят "земельный майдан", уже установили палатки.