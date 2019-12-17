Евгений Коноплянка, полузащитник донецкого Шахтера, который в 1/16 Лиги Европы сыграет с португальской Бенфикой, высказался об итогах жеребьевки и попытался спрогнозироваь будущие еврокубковые баталии.

Об этом он рассказал в интервью программе "Профутбол".

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"Если вспомнить еврокубки - были хорошие матчи. Но последняя встреча против Аталанты закрыла все хорошие матчи. Мы уже отпустили из головы это поражение. Можно, конечно, думать об этом каждый день, но к хорошему это не приведет.

Может, это и к лучшему, может, действительно, мы не были готовы к 1/8 финала Лиги чемпионов. Может, будет правильнее, если мы дойдем до полуфинала Лиги Европы, это будет приятнее, чем вылететь в 1/8-й Лиги чемпионов. Нужно позитивно смотреть на вещи и стремиться как можно дальше пройти в Лиге Европы", - сказал Коноплянка.

Напомним, что "Страна" приводила все итоги жеребьевки плей-офф Лиги чемпионов, в котором обидчик Шахтера Аталанта сыграет против Валенсии.