Отец президента Украины Александр Зеленский считает маловероятным то, что его сын захочет остаться на второй срок в кресле главы государства. Но при этом он назвал причину, которая может заставить его все же пойти на президентские выборы. Об Зеленский-старший рассказал в интервью "Стране".

"Никогда. Уверен, что он на один срок пришел. Разве что если фирма (вероятно, имеется в виду студию "Квартал 95" - Ред.) его рассыпется, пока его нет, может, и согласится на второй срок. Пока фирма его теряет. Отсутствие Вовы сказывается на фирме", - объяснил Александр Зеленский.

Полное интервью отца Владимира Зеленского можно прочитать на "Стране".

Ранее Страна" писала о том, что отец Зеленского прокомментировал кассетный скандал с Юзиком. Также мы сообщали, что Зеленский-старший раскритиковал скандальную норму законопроекта о продаже земли.