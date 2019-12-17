Под Верховной Радой Украины собираются противники снятия моратория на продажу земли в Украины. Участники "Земельного майдана" уже установили палатки. Видео с улицы Грушевского, 5 появилось в Telegram-канале "Легитимный".

"Уже даже не одна палатка, а целых три под Верховной Радой! Полиция пыталась снести эти палатки! Напряжение растет", - говорится в сообщении.

Мы писали, что под Радой сегодня, 17 декабря, митингуют против продажи земли и нового Трудового кодекса Гончарука. О том, как развиваются события, можно прочитать в нашей трансляции.

Ранее "Страна" писала, что на митинге под Радой начались драки, есть пострадавшие.

Также мы рассказывали, что отец Зеленского раскритиковал норму законопроекта о продаже земли.