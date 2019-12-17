В твиттер-микроблоге полузащитника сборной Германии и лондонского "Арсенала" Месут Озил появилась критика в отношении политики властей Китая в отношении мусульман-уйгуров.

"Они уничтожают Коран… Они закрывают мечети… Запрещают медресе… Убивают по одному богословов… Мужчин насильно отправляют в лагеря и заменяют их в семьях китайскими мужчинами… Сестер насильно выдают замуж за китайцев… Несмотря на это мусульманский мир молчит…", - написал Озил.

В Китае на такое высказывание футболиста отреагировали негативно. Представитель МИД Китая пригласил игрока в Синьцзян, где содержатся представители этнического меньшинства мусульман-уйгуров. Позже местное издание Global Times написало, что из-за поста Озила на ТВ не показали матч "Арсенал" – "Манчестер Сити", заменив его другим поединком Премьер-лиги.

Кроме этого, в Китае заблокировали социальные сети Месута Озила. А основатель фан-клуба футболиста на платформе Baidu, в котором числилось около 30 тысяч человек, удалил сообщество, заявив, что интересы государства важнее личных хобби.

Также китайским СМИ запрещено любое упоминание лондонского клуба.

В Лондоне решили, что пост Озила – это его личное мнение, к которому "Арсенал" не имеет никакого отношения. "Арсенал" - организация, всегда находящаяся вне политики", - заявили в клубе.

В текущем сезона 31-летний полузащитник провел в составе Канониров девять матчей, отличившись одним забитым голом.

Фото: twitter.com/MesutOzil1088

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