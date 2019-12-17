Более месяца понадобилось, чтобы собрать залог для обвиняемого в коррупции генерала Дмитрия Марченко. Но вчера львиную долю - 19 миллионов - внес Петр Порошенко.

Марченко арестовали 11 ноября - с правом выйти под залог в астрономическую сумму 76 миллионов гривен. Потом залог скостили до 20 миллионов. Генерала подозревают в закупке некачественных армейских бронежилетов, которые легко простреливаются.

С начала следствия по Марченко - а стартовало оно еще летом - за чиновника Минобороны "топили" именно у Петра Порошенко. От самого экс-президента до лояльных ему блогеров и ветеранов.

Что, впрочем, неудивительно. Генерал Марченко - начальник Главного управления развития и сопровождения материального обеспечения ВСУ. Эта структура была создана в 2015 году при активном содействии "волонтерского десанта", который тогда обосновался в Минобороны.

То есть через ведомство Марченко проходила вся гуманитарка, которая шла на фронт. И, конечно, независимые от власти люди на таких "потоках" не работают.

"Страна" разбиралась, что известно о генерале, за которого Порошенко заплатил почти 20 миллионов залога.

Неудачный поход на Крым и служба в ДАП

Дмитрий Марченко родом из Вознесенска Николаевской области. Закончил три вуза - Одесский институт сухопутных войск, Академию управления при президенте и Нацакадемию обороны при МО.

Конфликт на Донбассе Марченко встретил в звании подполковника 79-й отдельной аэромобильной бригады. Когда началась аннексия Крыма, это воинское соединение выдвинулось из Николаева к полуострову. А Марченко, если верить рассказам, которые курсируют в Сети, лично проводил разведку, под видом таксиста катаясь в районе блок-постов "самообороны Крыма".

Впрочем, так ли это или легенда, появившаяся позже, непонятно.

В любом случае, приказ о наступлении на Крым так из Киева и не пришел. Поэтому бригада и Марченко вместе с ней вернулись в места дислокации.

Во время событий на Донбассе 79-я была направлена под Славянск, принимала участие в боях на Саур-Могиле и попала в "Южный котел", где понесла большие потери. При этом часть бригады в это же время удерживала Донецкий аэропорт, в котором служил Марченко. А в начале февраля он воевал под Дебальцево.

Карьера, волонтерство, Порошенко

В сентябре 2015 года карьера военного резко пошла в гору - министр обороны назначил его начальником только что созданного "Главного управления развития и сопровождения материального обеспечения".

Это было пролоббированное волонтерами ведомство. Его активно пиарила порохоботская часть волонтерского движения, которая и получила основной доступ к ресурсам этого подразделения.

Они же радовались и назначению Марченко на эту должность. Заявляя, что давно с ним знакомы.

Назначению предшествовали интересные шаги будущего снабженца ВСУ. Подполковник Марченко от имени бойцов своей бригады и "киборгов" начал открыто атаковать Кабмин и премьера Арсения Яценюка, который оставил семьи погибших без субсидий за услуги ЖКХ.

Марченко опубликовал в Facebook пост, в котором угрожал, что десантники придут к Яценюку домой, если тот не отменит постановление Кабмина.

Разумеется, этим угрозы были чисто политическим актом, который вряд ли мог бы произойти без отмашки военного руководства Марченко. А оно подчинялось напрямую Порошенко. Который активно боролся с влиянием "Народного фронта" на правительство. И добивался тогда отставки премьера.

Атака на Яценюка произошло в августе, а уже в сентябре Марченко занял хлебную должность в Минобороны. Чему активно рукоплескали порохоботы.

Блогер Серж Марко сообщал, что после письма с угрозами премьеру подполковник пропал из своей части.

"Эти дни, на которые Марченко "выпал из эфира", он ездил по Киеву, общался с технологами, поставщиками, консультировался с юристами. Ну и оформлялся. Оказывается, министр обороны совсем не против назначить прямого и честного десантника туда, где эти качества жизненно необходимы. Более того, именно он и стал инициатором этой идеи", - написал Марко.

То есть, на должность Марченко предложил лично Степан Полторак - 100%-й человек Порошенко. Дальнейшая биография военного показывает его тесную связку с когортой лояльных президенту волонтеров - прежде всего Юрием Бирюковым.

Ближе к выборам президента полковник Марченко позиционировал себя как ярый сторонник Порошенко и публиковал у себя в Facebook характерные фотографии.

Но и раньше военный принимал участие в политических акциях за Порошенко. Так, он ходил на акцию "Кофе на Крещатике", которая собиралась в пику Михо-майдану.

Снабженец мог похвастать и личными селфи с президентом. На них есть и скандально известная Маруся Зверобой.

Под занавес правления Порошенко военный попал под "звездопад" новых званий, которые экс-президент начал ускоренно раздавать своим людям в армии и других ведомствах. Дмитрий Марченко получил погоны генерал-майора.

Однако, радоваться новому званию пришлось недолго.

Дело бронежилетов

В июне 2019 года ГБР, расследуя закупки имущества для ВСУ по завышенной цене, провело обыски в Главном управлении развития и сопровождения материального обеспечения ВСУ. Которое возглавлял Дмитрий Марченко.

Всего было проведено 40 обысков по всей Украине - по месту жительства чиновников Минобороны, руководителей предприятий и в офисах.

Обыски прошли и у бывшего советника экс-президента Петра Порошенко Юрия Бирюкова.

Силовики изъяли 11 тысяч бронежилетов, документы и другие материалы. Так появилось "дело бронежилетов".

По заявлению главы ГБР Романа Трубы, во время испытания из 110 бронежилетов "Корсар МИД-1-4", закупленных в 2019 году, были пробиты 79. То есть 70% оказались простреливаемыми при намокании, например, во время дождя.

В бронежилетах оказались необработанные пластины, которые не соответствовали техническим требованиям. По ним не проводились баллистические испытания, а на часть партии не было протоколов лабораторных испытаний.

На брифинге по поводу сложившейся ситуации Роман Труба сказал, что было закуплено 20 тысяч бронежилетов, и, по предварительным данным, 3 из 5 простреливаются. Также было закуплено 100 тысяч комплектов военной формы по завышенным ценам и палатки, непригодные для использования. Точные суммы ущерба должны были выявить экспертизы. Предварительная сумма убытков, понесенных Минобороны вследствие завышения цен, составляет около 100 млн грн.

"Цинизм не в том, что государству был нанесен ущерб в особо крупных размерах, а в том, что это могло поставить под угрозу жизни наших военнослужащих, людей, которые защищают наше государство", - заявил Труба.

Роман Труба

По данным ГБР, договор на поставку бракованных бронежилетов подписали в начале года, то есть еще при старом командовании времен Петра Порошенко, и причастные к закупке знали об их непригодности.

В свое оправдание Минобороны заявляло, что баллистическая проверка подтвердила качество бронежилетов.

Отдельная история развивалась по линии Генпрокуратуры. Прокуроры обвинили своего тогдашнего шефа Юрия Луценко в незаконном вмешательстве в дело о бракованных бронежилетах.

"Луценко дал незаконное указание о назначении другой экспертизы в другую экспертное учреждение по этому делу... мне был выдвинут ультиматум - либо вы принимаете такое решение, либо будете уволены. Это указание - незаконное и мной не было выполнено", - рассказал на брифинге руководитель группы прокуроров Генпрокуратуры по данному делу Николай Середа.

Также Середа сообщил, что бракованные бронежилеты были приняты на склады Минобороны под давлением замминистра обороны. Имя замминистра прокурор не уточнил. И добавил, что в дальнейшем, чтобы скрыть следы преступления, чиновники Минобороны дали указания производителю провести испытания бронежилетов, после чего новые испытания якобы показали, что новая партия бронежилетов уже была качественной.

Позже ГБР опубликовало разговоры чиновников Минобороны, которых подозревают в деле о закупках брака. "Готовься, какого... ты принимаешь бронежилеты, которые пробиваются шесть раз", - говорил один из ответственных за закупки своему собеседнику.

5 ноября следователи Госбюро объявили подозрение в совершении уголовного преступления пятерым должностным лицам Минобороны по делу о бронежилетах. В том числе Дмитрию Марченко. Также подозрение получили заместительница Марченко Ольга Капинус, его первый заместитель Сергей Почтаренко и два начальника подразделения - Василий Саковец и Михаил Каморянский.

11 ноября 2019 Печерский райсуд в рамках этого дела избрал меру пресечения Дмитрию Марченко. Его оставили под стражей на 60 суток (до 3 января 2020 года - Ред.) с возможностью внести залог в размере 76 млн грн. На двое суток с таким же залогом арестовали двух подчиненных Марченко (Каморянского и Почтовенко - Ред.), еще двоих отправили под домашний арест.

Дмитрий Марченко в суде

Позже Киевский апелляционный суд, на заседании 28 ноября, почти вчетверо уменьшил размер залога Марченко- до 20 млн грн. А его подельников отпустили под домашний арест.

16 декабря Петр Порошенко и его жена Марина внесли 19 млн гривен из 20 млн залога, необходимого для освобождения генерала.

То есть по сути Порошенко потратил очень большую сумму денег, чтобы освободить подозреваемого в коррупции чиновника. Который в теории мог дать показания против команды экс-президента.

Потому что мало верится в то, что возможные махинации с бронежелетами и не только он мог проворачивать на свой страх и риск. Без высокого "прикрытия".