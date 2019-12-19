19 декабря в Украине отмечают День адвокатуры. Сегодня поздравляют адвокатов, их помощников и всех причастных. Собрали открытки и поздравления, а также информацию об этом профессиональном празднике.

Адвокаты в Украине

Дату 19 декабря выбрали не случайно. В 1992 году в этот день был введен в действие закон "Об адвокатуре". А в календарь праздник внесли с 2002 года.

В Украине адвокатом может стать лицо, получившее высшее юридическое образование, со стажем работы в области права не менее двух лет. Также нужно владеть государственным языком, пройти стажировку у действующего адвоката или иметь два года стажа в должности судьи или прокурора. После этого можно сдавать квалификационный экзамен,а в случае успешного результата - принести присягу адвоката и получить свидетельство, подтверждающее право на занятие адвокатской деятельностью.

Открытки и поздравления с днем адвоката

Желаем всегда находить доказательную базу и защищать невиновных. Пусть вас уважают за профессионализм и подзащитные и, конкуренты, и другая сторона, а ваши усилия приносят плоды. С Днем адвоката Украины!

В этот зимний день, ребята,

Мы хотим поздравить адвокатов.

Справедливость они защищают

и подробности дел изучают.

Пусть у вас будут крепкими нервы,

Пожелаем вам быть всегда первыми.

Самый лучший адвокат,

я поздравить тебя рад.

Ты хорошими делами

Уважать себя заставил.

Пусть же твой нелегкий труд

Окружающие чтут.

Ты адвокат, а это значит, что справедливость защищаешь.

Желаю счастья и удачи - всего, чего и сам желаешь.

Пусть твои аргументы будут убедительными, логика - железной, дела - успешными. Поздравляем с профессиональным праздником. С Днем адвоката!

Пусть все будет хорошо и на работе, и в семье. Спасибо за нелегкий труд. С Днем адвоката!