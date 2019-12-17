Дочерняя компания "Нафтогаза Украины" обратилась в суд с иском против правительства страны. Яблоком раздора стала выдача американской фирме разрешения на разработку нефтегазового месторождения Варвинское в Черниговской области сроком на 50 лет. Об этом пишет журнал Time, ссылаясь на собственные источники.

Издание пишет, что иск поступил в киевский суд в пятницу, 13 декабря. Суть претензии в том, дочка "Нафтогаза Украины" UGV претендовала на разработку месторождения и считает, что их конкурсное предложение было лучше, но право получила компании Ukrainian Energy, которую связывают с бывшим министром энергетики США Риком Перри.

"Нафтогаз" называет выдачу разрешения на разработку месторождения Варвинское незаконной, мотивируя тем, что принимавшие данное решение якобы были пристрастны. Поэтому в компании предлагают аннулировать разрешение и провести новый конкурс.

Один из основателей Ukrainian Energy американский бизнесмен Майкл Блейзер уже заявил, что компания получила права на разработку месторождения Варвинское честным путем, не оказывая никакого политического давления на Киев.

Напомним, министр энергетики США Рик Перри 1 декабря объявил, что официально завершил работу на посту главы Минэнерго США.

Ранее "Страна" писала о том, что президент США Дональд Трамп заявил, что не хотел звонить украинскому президенту Владимиру Зеленскому и сделал это по настойчивой просьбе министра энергетики Рика Перри.