Президент Украины Владимир Зеленский во время совместной с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым пресс-конференции заявил о том, что страны поддерживают друг друга в вопросах восстановления суверенитета и территориальной целостности обоих государств в рамках международно признанных границ. Трансляцию пресс-конференции опубликовал Офис президента Украины.

"Важная тема сегодняшней беседы - это обеспечение региональной и национальной безопасности. Прежде всего речь идет о войне на востоке Украины и нагорно-карабахском конфликте. Мы неизменно поддерживаем друг друга в вопросах восстановления суверенитета и территориальной целостности наших государств в рамках международно признанных границ", - заявил Зеленский.

Он также сообщил, что Украина и Азербайджан продолжат совместную работу в этом направлении как в двустороннем формате, так и в рамках работы в международных организациях.

Ранее "Страна" писала, что отец Зеленского раскритиковал скандальную норму законопроекта о продаже земли.

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