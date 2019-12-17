Во вторник, 17 декабря, в Раде приняли во втором чтении законопроект №0976 о выделении господдержки националистической скаутской организации Украины "Пласт", ранее ветированный президентом Украины Владимиром Зеленским из-за нарушения Конституции.

"За" законопроект проголосовали 316 нардепов.

В ходе доработки документа было изменено его название на более объединяющее "О признании пластового движения и особенностях государственной поддержки пластового, скаутского движения" и изъяты ряд положений, нарушающий законодательство Украины.

Доработанный закон касается как пластовых, так и скаутских общественных объединений. Вопрос признания исторического вклада Пласта отражен в преамбуле. Так, в статье 1 добавлены определения скаутского движения, пластового и скаутского методов, пластовой, скаутской образовательной (учебной) программы, пластовых, скаутских общественных объединений.

Также документ предусматривает разработку органами исполнительной власти и органами местного самоуправления государственных и местных программ в отношении детей и молодежи с учетом предложений пластовых, скаутских общественных объединений, а также возможность привлечения пластовых, скаутских общественных объединений (с их согласия) к реализации государственных и местных программ.

Кроме того, доработанным проектом определено, что органы исполнительной власти и органы местного самоуправления оказывают материальную, финансовую, информационную, консультационную поддержку деятельности пластовых, скаутских общественных объединений. При утверждении государственного и местных бюджетов могут предусматриваться расходы на поддержку программ, проектов, направленных на достижение пластовой, скаутской образовательной (учебной) программы.

Документ предусматривает, что центральные органы исполнительной власти способствуют развитию пластового, скаутского движения за пределами Украины и созданию и функционированию за пределами Украины инфраструктуры пластового, скаутского движения, в которой образование и воспитание осуществляются на украинском языке или изучается украинский язык.

Напомним, ранее комитет по вопросам молодежи и спорта рекомендовал ВР принять законопроект №0976 "О государственном признании и поддержке "Пласта" - национальной скаутской организации Украины" в новой редакции с предложениями президента Владимира Зеленского.

в начале октября нардепы направили на доработку ветированный президентом Украины Владимиром Зеленским законопроект №0976 в профильный комитет. За это проголосовали 313 нардепов.

Зеленский объяснил свое вето тем, что закон не соответствует Конституции. "Анализ содержания приведенных положений закона свидетельствует об определении "пласта"-национальной скаутской организации Украины - как единой в Украине скаутской общественной организации, основ ее функционирования и предоставления ей государственной поддержки. Между тем, по данным Единого государственного реестра юридических лиц, физических лиц - предпринимателей и общественных формирований, в настоящее время в Украине зарегистрирован ряд скаутских общественных организаций”, - отметил он в пояснительной записке.

Что такое "Пласт"

Организация "Пласт" представляет собой движение по типу скаутского. Оно возникло вслед за аналогичными национальными молодежными движениями в Британии, Германии и других странах в 1911 году. Украинский "Пласт" образовался на территории, которая тогда входила в состав Австро-Венгрии.

Днем рождения организации считается 12 апреля 1912 года, когда состоялось первое принятие пластовой присяги во Львове. Название происходит от слова "пластун" — разведчик. Многие члены "Пласта" действовали в Организации украинских националистов. Самые ихвестные из них - Степан Бандера и Роман Шухевич.

После окончания боевых действий во второй мировой деятельность "Пласта" на территории СССР была прекращена из-за наличия у коммунистов своей системы детских и молодежных организаций - октябрята, пионерия и комсомол. После получения Украиной независимости организация вновь развернула свою деятельность. Они известны в том числе тем, что на Пасху распространяют Вифлеемский огонь в госучреждения, больницы, детские дома, передают диаспоре в разных странах.

Ранее "Страна" разбиралась, как в 2017 году из государственного бюджета Украины финансировали радикалов С14.

Как сообщала "Страна", Зеленский назвал законопроект о националистическом "Пласте" нарушающим Конституцию Украины. По мнению президента, определение же законом "пласта" как единственной в Украине национальной скаутской организации фактически создает преимущества и привилегии для ее функционирования и получения им государственной поддержки, а также обуславливает риск невозможность создания и дальнейшей деятельности уже созданных других скаутских организаций, а следовательно и ограничения права граждан на свободу объединения в общественные организации.

Напомним, что в начале октября 2019 народные депутаты направили на доработку ветированный президентом Украины Владимиром Зеленским законопроект №0976 в профильный комитет. Документ предписывает финансировать "Пласт" за счет государственного и местных бюджетов.