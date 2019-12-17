Замминистра здравоохранения Украины Младена Качурец написала заявление об увольнении. Об этом она сообщила на своей странице в соцсети Facebook.

Фото: Facebook/Mladena Kachurets

"Намерена продолжать работать над воплощением идей, лежащих в основе трансформации системы. Но не в этом составе Минздрава. Приняла решение об отставке. Соответствующее заявление подано руководству", – написала она.

По ее словам, в первые дни после назначения она поняла, что о командной работе и формировании общей политической позиции в Минздраве речь не идет.

"За три месяца я убедилась, что политические решения откладываются, в то же время публично озвучивается позиция, которая не обсуждалась внутри Минздрава или обсуждалась без участия специалистов, которые непосредственно над ними работают. Сотни страниц аналитических записок, материалов, проектов решений, предоставленных министру в разных формах, - не в счет или считаются недостаточными без объяснения позиции", - написала замминистра.

Фото: Facebook/Mladena Kachurets

Она добавила, что решение некоторых задач в министерстве доверено советникам в обход заместителей. "Одновременно с деятельностью заместителей определенные параллельные задачи могли доверяться советникам в обход заместителей, а после отмены института советников – тем же людям, но уже без соответствующего статуса. Проведены многочисленные встречи с целенаправленным привлечением деятелей, которые "дореформировали" украинскую медицину в течение 25 лет до состояния, которое мы наблюдали в начале реформ", – подчеркнула Качурец.

Также чиновница отметила, что оставаться в дальнейшем на должности – "компромисс с совестью, на который я не пойду".

Напомним, Качурец была назначена замминистра 11 сентября. Ранее она работала директором медицинского центра сектора Офиса эффективного регулирования (BRDO).

Скриншот: Facebook/Mladena Kachurets

Сегодня также стало известно, что Гендиректор Государственного учреждения "Центр общественного здоровья МОЗ Украины" Владимир Курпита ушел в отставку.

Ранее, 6 декабря, о своем намерении уволиться из МОЗ объявила также руководитель директората стратегического планирования и евроинтеграции Ирина Литовченко. Она уйдет из Министерства здравоохранения практически со всей своей командой. Речь о почти 10 работников. Литовченко объяснила свое решение различиями в ценностях и отсутствием стратегического видения у новой политической команды.

Еще раньше, 25 ноября, с этой же формулировкой заявление на увольнение написал глава Национальной службы здоровья Олег Петренко. Его отставку уже приняло правительство.