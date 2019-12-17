Кремль зафиксировал приглашение украинским президентом Владимиром Зеленском представителей российских СМИ. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает ТАСС во вторник, 17 декабря.

По словам Пескова, он надеется, что теперь российские журналисты смогут работать в Украине.

"Мы отфиксировали слова президента (Зеленского - Ред.), сказанные на пресс-конференции. Были бы рады, если бы после этих слов были внесены изменения в общую практику в отношении российских журналистов", — сказал Песков.

Напомним, на встрече нормандской четверки в Париже президент Украины Владимир Зеленский пригласил в Киев российских журналистов.

Журналисты "Звезды" почти сразу воспользовались предложением и сняли сюжет в центре Киева, на площади Независимости. После этого сайт "Миротворец" заявил, что будет вносить в свою базу всех российских журналистов.

Как стало известно в понедельник, журналистам российского канала "Звезда", которых приглашал Зеленский, запретили въезд в Украину на три года.