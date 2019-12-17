Украинское правительство хочет ввести санкции против предприятий, которые находятся на временно оккупированных территориях Украины и сотрудничают с российскими оборонными предприятиями. Об этом говорится в распоряжении Кабинета министров Украины от 27 ноября, опубликованном на сайте правительства во вторник, 17 декабря.

"Одобрить и внести в месячный срок на рассмотрение Совета национальной безопасности и обороны Украины предложения по применению сроком на три года персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций) к юридическим лицам, привлеченных к поставке материалов, оборудования и услуг предприятиям оборонно-промышленного комплекса Российской Федерации, расположенных на временно оккупированной территории Украины", - говорится в документе.

Однако, сам перечень пока не обнародован.

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