Во вторник, 17 декабря, под Верховной Радой во время митинга против продажи земли и нового трудового кодекса Гончарука, началась драка, во время которой распылили перцовый газ. Уже известно о пострадавших, в том числе полицейских. Об этом сообщает корреспондент "Страны"

В частности, столкновения начались на улице Грушевского - около гостиницы "Киев". Там дерутся Нацкорпус, протестующий против открытия рынка земли, и полиция.

Протестующие попытались занести реквизит ближе к зданию Рады. Это, в частности, палатки и другие устройства, которые хотят применять во время протеста возле ВР. Полицейские этого сделать не позволили. Сначала здесь произошла словесная перепалка, после чего в ход пошли кулаки и перцовый газ.

112-Украина пишет, что пострадавшего полицейского с красным лицом и слезами на глазах вывели под руки. Правоохранители пообещали позже назвать, сколько под Верховной Радой работает сотрудников полиции.

Сегодня под Верховной Радой и еще в семи областях Украины продолжаются митинги против продажи земли. Участники акций вывозят технику и перекрывают трассы, в результате чего образуются большие пробки.

Кроме этого, под Радой собрались противники представленного премьером Гончаруком Трудового кодекса, который облегчает увольнение сотрудников и увеличивает рабочий день. Также звучат лозунги и о том, чтобы вернуть шахтерам долги по зарплате. А неподалеку собрались представители "АвтоЕвросилы" - сторонники безпошлинного ввоза автомобилей из Европы.

Напомним, что в связи с этим митингом под Радой, сотрудники киевской полиции объявили об ограничении движения в центре Киева.