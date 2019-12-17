Отец президента Украины Александр Зеленский в интервью "Стране" заявил, что против того, чтобы в одни руки продавались крупные участки земли.

Такая норма заложена в законопроект о рынке сельхозугодий, который был принят в первом чтении. По нему одному покупателю можно продавать до 200 тысяч гектаров земли. Что уже вызвало критику, поскольку облегчает скупку земли крупными агробаронами.

Отец президента считает эту норму "тупостью".

"200 тысяч га. Что такое гектар - 100 на 100 метров. Сколько квадратных километров в гектаре? 0,01 кв.км. 200 тысяч га это 2 тысячи кв.км. Это 40 км на 50 км. Приличная площадь?", - посчитал Александр Семенович.

По его словам, он уже высказал сыну, что это неправильно. "Я сказал Вове: я недоволен этой площадью. И объяснил, почему. Да, они будут менять, будут стараться. Но не для того, чтобы заработать, вот это вы должны понять", - сказал Зеленский-старший.

Он считает, что открывать рынок земли нужно из-за условий Международного валютного фонда. "И с этой землей - МВФ дает бабки, выхода нет! Бабок нет, платить нечем. Умный человек это понимает. Где он неправ?", - спросил Александр Зеленский.

Полное интервью отца Владимира Зеленского можно прочитать на "Стране".

Также читайте, что отец Зеленского прокомментировал кассетный скандал с Юзиком.