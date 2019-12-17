Отец президента Владимира Зеленского прокомментировал кассетный скандал с участием "Юзика" - нардепа от "Слуги народа" Юрия Корявченкова.

На опубликованных недавно аудиозаписях "Юзик", другие депутаты и руководство местной полиции обсуждали ситуацию в Кривом Роге и обещали свою протекцию силовикам. Взамен требовали согласовывать с ними разные чувствительные темы - оборот металлолома, ситуацию с "Криворожсталью" и так далее.

Александр Семенович Зеленский считает, что Корявченков хотел навести порядок в родном городе президента.

"В Кривом Роге, что бы вы там не слушали, Юра и еще несколько ребят хотели навести порядок. Короче, все его действия были направлены на улучшение жизни в Кривбассе. Без деталей. 100%", - сказал отец президента в интервью "Стране".

По его словам, "Юра самый честный человек".

"О чем вы говорите? Это грязь просто. Он хотел в Кривом Роге навести порядок. Не себе в карман. Дай Бог, чтобы все такие были", - считает Александр Зеленский.

Полный текст интервью с папой Владимира Зеленского читайте здесь.

Ранее "Страна" сообщала, что изменения в Конституцию от Зеленского легализуют закон об особом статусе Донбасса, не упоминая о нем.

Также мы рассказывали, что Зеленский поддержал футболиста Зозулю, которого в Испании назвали нацистом.