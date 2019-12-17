Одним из двух высланных из Германии российских дипломатов оказался Евгений Суцкий, который официально занимал должность заместителя военного атташе при диппредставительстве в Берлине, передает издание Bild

Как сообщается, Суцкий - профессиональный шпион, который работал в Германии на российскую военную разведку ГРУ. Он родился в 1984 году в Гуково у российско-украинской границы. В 2005 году в возрасте 21 года он поехал в Москву, чтобы учиться там в горном университете. В университете он познакомился со своей будущей женой Жанной, затем обоих завербовала российская военная разведка ГРУ, говорится в материале. Жена жила с Суцким в Берлине до декабря.

Хотя Суцкий не позднее 2008 года перешёл в академию российской военной спецслужбы, его адресом по-прежнему оставался адрес студенческого общежития горного университета. По информации Bellingcat, такое происходит преимущественно в случаях, когда российское руководство намерено отправить сотрудников спецслужб за границу под видом дипломатов.

"28 июня 2017 года Суцкий был официально переведен в Берлин, получив здесь как маскировку должность заместителя военного атташе", - говорится в расследовании.

В поле зрения спецслужб 35-летний мужчина оказался в июле 2019 года. На приеме в китайском посольстве немецкий посредник ГРУ представил его бывшему кандидату от партии ХДС в Бундестаг Салахдину Кобану. По мнению расследователей, это был целенаправленный акт шпионажа, так как Кобан работал на депутата от ХДС Иоахима Пфайффера, спикера ХДС/ХСС по экономическим и энергетическим вопросам, члена комитета по экономике и энергетике, который внутри ХДС является движущей силой по реализации проекта "Северный поток-2".

Кобан и Суцкий встречались минимум трижды, пишет издание. Суцкий якобы изначально делал "попытки завербовать" Кобана. Пфайффер в свою очередь отрицал связь, в том числе косвенную, с, возможно, сомнительными представителями российского посольства. Суцкий помогал "индоктринизировать" детей российских дипломатов, читая лекции в школе посольства России.

После того, как его экстрадировали, российское посольство удалило сообщение об еще одной его лекции. Однако они забыли удалить фото, использованные в материале.

Напомним, 4 декабря Германия объявила двух российских дипломатов персонами нон грата, объяснив это тем, что Москва недостаточно активно сотрудничает с Берлином в расследовании громкого убийства в Германии бывшего чеченского полевого командира.

По данным СМИ, россиянин Вадим Красиков, который был арестован в Германии по обвинению в убийстве гражданина Грузии Зелимхана Хангошвили, ранее служил в отряде спецназначения ФСБ РФ "Вымпел" и участвовал еще как минимум двух заказных убийствах.

Также Хангошвили воевал во второй чеченской войне против российских войск на Северном Кавказе в 2001-2005 годах. Он был полевым командиром и близким союзником чеченского президента Аслана Масхадова. Он был убит выстрелом в голову в центральном берлинском парке в августе, когда направлялся в мечеть.

Также мы писали, что глава МИД Германии обвинил Путина во лжи из-за убийства у Рейхстага.