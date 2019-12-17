В понедельник, 16 октября, в селе Вита-Почтовая (Киево-Святошинский район области - Ред.) пьяный мужчина открыл стрельбу по автомобилям военных. Об этом сообщает "Киев оперативный".

Это произошло на остановке общественного транспорта, которая находится напротив сельсовета по ул. Боярская. Мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения открыл стрельбу из пистолета по автомобилям военных, которые ехали мимо.

В ходе преследования злоумышленник был задержан неравнодушными гражданами из общественного формирования "Вита-Защита" на ул. Зеленой. В дальнейшем он был передан наряду полиции. Во время стрельбы и задержания никто не пострадал. Мотив преступления устанавливается.

Фото: Киев оперативный

Ранее "Страна" сообщала, что под Киевом мужчина расстрелял из ружья машину полиции.

Также мы сообщали, что неизвестный устроил стрельбу в чешской больнице, шесть человек погибли.