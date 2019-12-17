Пуск ракеты-носителя "Союз-СТ" с пятью европейскими спутниками отложен из-за проблем с разгонным блоком "Фрегат". Об этом говорится в Twitter-микроблоге директора по науке европейского космического агентства (ЕСА) Гюнтера Хазингера.

Запуск ракеты-носителя с космодрома Куру во Французской Гвиане был перенесен на сутки, новая попытка будет предпринята в среду, 18 декабря.

Ракета-носитель должна доставить на орбиту европейский космический телескоп CHEOPS, европейский аппарат OPS-SAT, французский малый научный спутник EyeSat, первый французский наноспутник ANGELS и итальянский радиолокационный спутник дистанционного зондирования Земли CSG-1.

Фото: twitter.com/HasingerProf

Как сообщала "Страна", российский космонавт Олег Кононенко, находящийся в составе экипажа Международной космической станции, опубликовал фотографии городов, сделанные из космоса.

На снимках оказались Москва, Нью-Йорк, Токио, Стамбул, Багдад, Тегеран, Шанхай, а также Днепропетровск, Харьков и Киев.

Напомним, что президент США Дональд Трамп заявил, что космическое командование в стране начнет свое развитие в области наступательных и оборонных возможностей.