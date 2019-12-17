Следственное управление столичной полиции совместно с сотрудниками спецподразделения по борьбе с коррупцией и организованной преступностью ГУ СБУ разоблачили преступную группу, которая требовала от двух бизнесменов 860 тысяч долларов.

Об этом сообщила пресс-служба полиции Киева.

Отмечается, что вымогательство "осуществлялось путем угроз применения насилия в отношении членов семей предпринимателей, уничтожения и завладения имуществом, а также с применением насилия, опасного для жизни и здоровья и лишения свободы".

Шестерым активным фигурантам, один из которых депутат областного совета, сообщено о подозрении в совершении уголовных правонарушений, предусмотренных ч. 2 ст. 146 ("Незаконное лишение свободы или похищение человека"), ч. 4 ст. 189 ("Вымогательство") Уголовного кодекса Украины. Злоумышленникам грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

В данным момент правоохранители продолжают досудебное расследование в уголовных процессах.

Ранее сообщалось, что в Черкассах полицейский спецназ задержал банду вымогателей.

Также мы писали, что в Днепре вымогатели заставили свою жертву взять кредит в банке.