На трассе "Киев - Чоп" в Ровенской области произошел забавный случай. Здесь из грузовика, прямо на трассу выпала свинья по кличке Мейсон. Водитель не заметил этого и поехал дальше. А у несчастного животного появилось сразу несколько хозяев, которые попытались забрать хавронью. Об этом говорится в сюжете ТСН.

Свинья была в мини-клетке и громко хрюкала после "катапультирования". Водителям долгое время приходилось объезжать животное. Потом ее заметили полицейские и начали искать хозяина.

Как только об этом узнали в соседнем селе, за свиньей сразу отправились несколько претендентов. Все они уверяли, что животное - их. Но настоящим владельцем оказался водитель грузовика. Когда он вез свинью в фургоне, она случайно выпала и во время падения повредила задние ноги.

У этой истории счастливый финал: водитель вернулся за Мейсоном, погрузил хрюшку в авто и поехал дальше.

Видео: YouTube/ТСН

Ранее "Страна" писала, что в Китае родились первые гибриды свиней и обезьян, но через неделю умерли.

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