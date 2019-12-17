Обладательница "Золотого мяча" - 2019 среди женщин лесбиянка Меган Рапино отказалась признавать Дональда Трампа президентом США. Об этом передает ВВС.

По ее словам, ссора с президентом страны казалась менее серьезным событием, чем было на самом деле.

"На самом деле, настоящие президенты не вступают в публичную конфронтацию с действующими игроками сборной своей страны и не осуществляют давления перед решающей игрой. Для меня Трамп - не президент", - сказала Рапино.

Напомним, что в июне президент США Дональд Трамп раскритиковал Рапино после того, как она сказала в интервью, что не поедет в Белый дом, если сборная США выиграет женский чемпионат мира.

Как сообщала "Страна", в Ювентусе поддержали Криштиану Роналду после голосования за Золотой мяч - 2019. По мнению спортдиректора клуба Паратичи, 2019 год для Криштиану Роналду не является проблемным, несмотря на то, что футболист получил повреждение колена.

Напомним, что "Золотой мяч"-2019 получил Лионель Месси.