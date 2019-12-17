В Министерстве иностранных дел Украины выполнили решение Шестого апелляционного административного суда и вернули на работу известного своими антисемитскими постами в соцсетях бывшего консула Украины в Гамбурге Василия Марушинца. Об этом сообщают Украинские Новости со ссылкой на МИД.

ВасилийМарушинец, фото: facebook

Как сообщается, также скандальному дипломату выплатили сумму средней зарплаты за время вынужденного почти полуторагодичного прогула в размере 218 184 гривен, что на сегодня равняется 9 тысячам долларов США.

Напомним, ранее Марущинец, которого уволил за антисемитизм, оспорил это решение в суде. По мнению судей, его увольнение было незаконным, а его действия не нарушили присягу государственного служащего.

Как сообщалось, весной 2018 года Марушинец, занимая пост консула Украины в Гамбурге, опубликовал на своей закрытой странице в Facebook посты с антисемитским содержанием. Он призывал Бога карать "жидов и москалей", а также показывал подаренный ему торт в виде книги Адольфа Гитлера "Майн кампф". Ксенофобские посты на странице дипломата обнаружил украинский журналист Анатолий Шарий. 31 мая 2018 года Марущинец был уволен из МИД Украины.