Бывшего военного лидера Пакистана генерала Первеза Мушаррафа приговорили к смертной казни на специальном судебном заседании в Исламабаде во вторник, 17 декабря. Об этом сообщает Dawn.

Фото: dawn.com

Как сообщается, суд в составе трех судей приговорил генерала к уголовной ответственности по делу о госизмене, которая вменялась ему с 2013 года. Двое судей поддержали казнь, один был против.

Обвинение связано с приостановлением действия конституции страны Мушаррафом в 2007 году, когда он ввел чрезвычайное положение, чтобы продлить срок своих полномочий.

Отметим, что против экс-президента Украины Петра Порошенко ГБР расследует дело о госизмене. По заявлению юриста Андрея Портнова, президент в декабре 2018 года ввел военное положение, чтобы отменить выборы главы государства.

Напомним, Мушарраф пришел к власти 12 октября 1999 года в результате бескровного государственного переворота, который произошел за 17 часов. Сразу после этого по центральному ТВ сказали, что премьер Наваз Шариф смещен с должности. Мушарраф занимал пост президента с 2001 по 2008 год.

Сам обвиняемый живёт в настоящее время в изгнании в Эмиратах.

Ранее сообщалось, что Лукашенко объяснил, что отменить смертную казнь ему не позволят белорусы.

Также мы писали, что в Уганде вернут смертную казнь за гомосексуализм.